Il rinnovo di Sarri tiene banco in casa Lazio. A fare il punto della situazione è stato il noto esperto di mercato Pedullà.

«In agenda vertice per il famoso rinnovo. E comunque per un mercato in linea con le sue esigenze tecniche». Insomma, la fumata bianca potrebbe davvero arrivare a breve.