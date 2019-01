L’agente di Zaniolo: «Nessun incontro sul rinnovo, ma andrà tutto bene»

Claudio Vigorelli, procuratore di Nicolò Zaniolo, parla del possibile rinnovo del centrocampista della Roma con adeguamento dell’ingaggio: ecco le cifre attualmente sul piatto

Non dovrebbero esserci troppi problemi per il rinnovo di Nicolò Zaniolo con la Roma: il giovane centrocampista giallorosso, arrivato in estate dall’Inter, nel giro di pochi mesi è diventato uno dei pezzi forti della formazione capitolina. Per il giocatore classe 1999 si parla quindi di un possibile adeguamento contrattuale: Zaniolo infatti al momento ha un ingaggio da circa 270mila euro l’anno e, secondo le indiscrezioni, la Roma potrebbe ben presto concedergli un aumento salariale fino a 1 milione di euro netti a stagione. Sulla questione non pare avere troppo pressa l’agente dell’ex nerazzurro Claudio Vigorelli: «Non credo ci saranno problemi per il rinnovo – le parole del procuratore a Tele Radio Stereo – . Non abbiamo ancora incontrato la società, ma penso che andrà tutto bene».

Già nelle prossime settimane potrebbero arrivare novità. L’obiettivo romanista è quello di non appesantire Zaniolo di troppe pressioni: nonostante l’ottimo inizio di stagione, infatti, sono tanti (e recenti) gli esempi di giovani talenti bruciati troppo presto. Da quello del portiere Simone Scuffet, ceduto qualche giorno dall’Udinese ai turchi del Kasimpasa, passando per quello dell’attaccante ex Genoa Pietro Pellegri, finito l’anno scorso al Monaco e girato in prestito in questa sessione di mercato ai croati dell’Hajduk Spalato dopo aver trovato poco spazio tra le fila del club del Principato.