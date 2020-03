Rinvio Euro 2020, la mossa di Ceferin: spostare altrove i match

Rinvio Euro 2020, Ceferin potrebbe spostare la sede dei match: si candida la Turchia, beffata dalla Germania per Euro 2024

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, potrebbe effettuare una vera e propria rivoluzione. Come riportato dall’edizione de La Repubblica, l’europeo potrebbe essere spostato nei paesi in cui non ci sono stati i contagi.

Si candida la Turchia, paese che si era candidato per Euro 2024 ma beffato dalla Germania. Un’alternativa che però va contro con le richieste delle maggiori leghe europee: si chiederà, con molta probabilità, un rinvio della manifestazione.