Ripresa Liga, cinque giocatori sono risultati positivi al Covid-19: l’indiscrezione è stata lanciata da RAC1

Ben cinque giocatori positivi al Coronavirus tra Primera e Segunda Division. A riportarlo è l’emittente spagnola RAC1, che lancia l’indiscrezione dopo i primi tamponi effettuati dai giocatori della Liga e della Liga2.

Al momento non si conoscono tutti i risultati, altri test effettuati in questi giorni potrebbero essere positivi. Tutti negativi in casa Barcellona, Leo Messi e compagni hanno ripreso regolarmente l’attività dopo i controlli effettuati negli ultimi giorni.