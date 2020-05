Ripresa Ligue 1, prestito di 224 milioni di euro dal Governo: la Francia ‘copre’ i mancati introiti dai diritti TV

Sono soldi che dovranno essere restituiti in qualche modo, ma il Governo francese ha deciso di tendere una mano nei confronti della Ligue 1. Il Corriere dello Sport in edicola oggi evidenzia la scelta fatta dal calcio francese per poter far fronte alle perdite economiche.

I club francesi – si legge – hanno approvato all’unanimità il prestito che consentirà a tutti di ripartire. I criteri di assegnazione saranno gli stessi che si utilizzano per dividere gli introiti dei diritti televisivi.