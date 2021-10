Risultati e classifica Serie A LIVE: tutti gli aggiornamenti della nona giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla nona giornata di Serie A che si svolgerà tra venerdì 22 e domenica 24 ottobre: i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Doppio anticipo del venerdì sera con sfide delicate nella parte bassa della classifica e in particolare per le due genovesi, con D’Aversa e Ballardini che si giocano una fetta di panchina. Anche il sabato propone la lotta salvezza come piatto principale, a partire dall’esordio di Colantuono alla guida della Salernitana. In serata, però, ecco il Milan in quel di Bologna aprire i giochi Scudetto che poi vivranno una domenica da cuori forti. In particolare nella fascia serale con il derby del Centro-Sud Roma–Napoli e il classicissimo derby d’Italia tra Inter e Juve.

Venerdì 22 ottobre

Torino-Genoa 3-1 LIVE (14′ Sanabria, 31′ Pobega, 67′ Destro, 77’ Brekalo)

Sampdoria-Spezia ore 20.45

Sabato 23 ottobre

Salernitana-Empoli ore 15.00

Sassuolo-Venezia ore 18.00

Bologna-Milan ore 20.45

Domenica 24 ottobre

Atalanta-Udinese ore 12.30

Fiorentina-Cagliari ore 15.00

Hellas Verona-Lazio ore 15.00

Roma-Napoli ore 18.00

Inter-Juventus ore 20.45

CLASSIFICA

Napoli 24

Milan 22

Inter 17

Roma 15

Atalanta 14

Lazio 14

Juventus 14

Fiorentina 12

Bologna 12

Empoli 9

Udinese 9

Verona 8

Torino 8

Sassuolo 8

Venezia 8

Spezia 7

Sampdoria 6

Cagliari 6

Genoa 6

Salernitana 4