Si sono disputate le gare di ritorno degli ottavi di Europa League: ecco tutti i risultati nella serata e le qualificate ai quarti di finale

Torna in campo l’Europa League con le sfide di ritorno degli ottavi di finale. Ecco tutti i risultati e le qualificate ai quarti:

ABBINAMENTI OTTAVI

Stella Rossa-Rangers (and. 0-3) 2-1

Monaco-Braga (and. 0-2) 1-1

Leverkusen-Atalanta (and. 2-3) 0-1

Galatasaray-Barcellona (and. 0-0) 1-2

Lione-Porto (and. 1-0)

West Ham-Siviglia (and. 0-1)

Eintracht Francoforte-Betis (and. 2-1)

Spartak Mosca-Lipsia ANNULLATA

QUALIFICATE AI QUARTI

Lipsia, Barcellona, Atalanta, Rangers, Braga