De Rossi lascia presagire il ritiro: «Non mi trascinerò in campo e non ruberò soldi»

Roma: De Rossi parla nuovamente del possibile addio al calcio giocato a fine stagione o della prospettiva di chiudere la carriera negli States

Dopo l’addio di Francesco Totti, i tifosi della Roma posso superare ogni trauma, anche quello di un ritiro dell’altro capitano, Daniele De Rossi. Potrebbe essere uno scenario non troppo lontano nel tempo stando alle parole del centrocampista giallorosso, che ha parlato anche di questo argomento in vista dell’ultima sfida di International Champions Cup negli USA, nella notte italiana contro il Real Madrid. «Io mi sono sentito un calciatore forte l’anno scorso e fino a stamattina, non mi piace decidere se mi ritirerò un anno prima – le parole del 35enne De Rossi in riferimento agli addii annunciati di Totti e di Gigi Buffon (salvo la retromarcia di quest’ultimo – . Ho già parlato con Monchi, so che il club ci tiene a me dal punto di vista umano, per cui come ho già risposto altre volte: facciamo questa stagione, poi vediamo».

Non proprio una smentita a chi insomma presagisce un possibile ritiro a fine stagione di De Rossi, che rafforza il concetto: «Ho già guadagnato tanto in carriera, per cui non sto cercando un altro contratto. Mi piacerebbe vincere qualcosa con la maglia della Roma, quello sì, ma sono terrorizzato dall’idea di trascinarmi in campo: sarò io a dire basta al calcio, non me lo farò dire da lui. Se non sarò più in grado, non andrò a rubare i soldi nemmeno altrove. Se starò bene vorrò fare un’altra esperienza, come già detto, qui negli USA, ma non ho fretta. Ne riparleremo». Di sicuro.