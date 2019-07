Ritiro Inter, oggi il primo test: ma Conte è senza attacco

Ritiro Inter, oggi il primo test dei nerazzurri contro i padroni di casa del Lugano: ma Conte al momento è senza attacco

Inter, allarme attacco spuntato. Conte spera che lo scenario non si verifichi certo nel vivo della stagione, ma intanto affronta i primi test in ritiro senza pezzi da novanta lì davanti. A partire dall’amichevole di oggi con il Lugano.

In attesa di novità dal mercato, infatti, i nerazzurri hanno perso per strada Icardi. Con Lautaro Martinez ancora in vacanza e Politano alle prese con i primi acciacchi fisici. In campo allora, con ogni probabilità, Longo ed Esposito.