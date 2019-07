Ritiro Lecce 2019, le date e le amichevoli pre-campionato dei salentini

Ritiro Lecce 2019, le date del pre-campionato e dei test amichevoli in programma per i salentini di mister Liverani

La stagione del ritorno in Serie A, per il Lecce di Liverani, scatterà con il ritiro a Santa Cristina, in Val Gardena. Un appuntamento, quello dei giallorossi, in programma da domenica 14 a domenica 28 luglio.

Durante il ritiro, presso il centro sportivo Mulin Da Coi di Santa Cristina, si terranno quattro test. Il primo contro il Gherdeina, sabato 20 luglio alle 17; il secondo con il St.Georgen, martedì 23 luglio alle 17:30,; il terzo di fronte alla Virtus Bolzano, giovedì 25 luglio alle 17. La partita in programma sabato 27 luglio, infine, si terrà contro un avversario da definire.