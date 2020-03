Rivera contro la politica: «Finale Messico? Avrei dovuto giocarla io»

L’ex calciatore azzurro Rivera ritorna sulla finale del Mondiale in Messico del 1970 e parla del futuro da allenatore

Gianni Rivera ha parlato ai microfoni di Repubblica della finale in Messico nel 1970: «Dopo Italia-Germania non aveva senso tenermi fuori, ma la politica sportiva decise altrimenti. Avrei dovuto giocare io».

E sul futuro da allenatore: «Forse, anche se non saprei fare il tecnico di moda oggi, quello che entra in campo, urla, partecipa. Non ho l’età e sono cresciuto con altri maestri», ha concluso l’ex calciatore.