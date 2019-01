Robben ammicca: «Inter? Deciderò presto il mio futuro»

A giugno, con molta probabilità, il Bayern Monaco saluterà Arjen Robben: nel suo futuro ci sarà l’Inter?

Dopo Godin, l’Inter sonda nuovamente il mercato dei parametri zero. Un nome su tutti fa gola ai dirigenti nerazzurri. Si tratta di Arjen Robben, esterno olandese del Bayern Monaco che a fine stagione, con molta probabilità si libererà a zero. Marotta e Ausilio hanno timidamente approcciato l’entourage del giocatore, verificando se ci fossero le condizioni per imbastire una trattativa.

Lo stesso Robben, tuttavia, non ha smentito l’ipotesi di lasciare la Germania a fine stagione: «Sono orgoglioso e felice di averne ricevute. Le ultime settimane sono state piene di impegni per mio padre ma è bello sapere che alcuni club sono interessati alle mie prestazioni. Il futuro è ancora incerto, aspettiamo. Anzi voglio aspettare e concentrarmi sul tornare in forma per il Bayern Monaco. Non so quando ma dovrò prendere una decisione, non aspetterò fino al termine della stagione. Ho una famiglia e devo pianificare. Però ripeto, sono un privilegiato e ringrazio i club che mi stanno seguendo» .