Rodri, STAGIONE FINITA! Confermata la ROTTURA DEL LEGAMENTO: il comunicato del City

Stagione finita per Rodri: confermata la rottura del legamento per il centrocampista spagnolo del Manchester City: il comunicato del club

Il Manchester City, tramite un comunicato ufficiale, ha confermato la rottura del legamento crociato di Rodri. Questa – per tutti gli amanti del calcio – è davvero una notizia pessima. La sua stagione, dunque, può ritenersi praticamente conclusa, di seguito il comunicato del club.

«Il Manchester City FC può confermare che Rodri ha subito un infortunio ai legamenti del ginocchio destro. L’infortunio si è verificato durante la prima metà del pareggio per 2-2 di questo fine settimana contro l’Arsenal in Premier League. Il centrocampista si è recato in Spagna per chiedere una consulenza specialistica questa settimana, dopo i test iniziali a Manchester. La valutazione è ancora in corso per accertare l’entità completa della lesione e la prognosi prevista. Tutto il Club gli augura una pronta guarigione e mancity.com ti fornirà aggiornamenti regolari riguardanti la sua riabilitazione».