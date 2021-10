Roma, Abraham e Vina mettono nel mirino la Juventus

Abraham e Vina domani sosterranno l’ultimo provino in allenamento con la Roma per provare a esserci contro la Juventus

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Tammy Abraham e Matias Vina mettono nel mirino Juventus–Roma. I due domani sosterranno il provino in allenamento e vogliono esserci contro i bianconeri per la sfida all’Allianz Stadium.

Abraham è rientrato acciaccato a Roma e in vista della Juventus ancora non si è allenato con il gruppo, mentre Vina è tornato tardi dalla sosta per le Nazionali. L’obiettivo dei due giocatori e dei giallorossi è provare a portarli quanto meno a Torino.