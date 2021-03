Roma, ag. Veretout: «Napoli? Impossibile. Trattiamo il rinnovo»

Mario Giuffredi ha parlato del futuro del centrocampista della Roma Jordan Veretout

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Jordan Veretout, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato del futuro del centrocampista della Roma.

«Alla ripresa del campionato tornerà disponibile, pronto per ripartire da dove aveva finito. Siamo convinti che continuerà a fare quello che stava facendo. Futuro al Napoli? No, sta bene alla Roma. Nei mesi scorsi abbiamo parlato di rinnovo, per cui credo che sia impossibile che Veretout vada al Napoli. Anche perché vedo molto difficile che Fonseca si trasferisca in azzurro l’anno prossimo».