Roma, agente Hamsik: «In Italia Napoli è casa sua: non torna in A»

Le parole dell’agente di Marek Hamsik sul futuro del suo assistito. Nessun ritorno in Italia per Marekiaro: le ultime

Marek Hamsik alla Roma e Pastore al Dalian? No! C’è la secca smentita da parte di Martin Petras, uno degli agenti di Marekiaro. Il centrocampista slovacco non ‘tradirà’ il popolo napoletano.

Ecco le parole di Petras riportate da gianlucadimarzio.com: «Marek è contento in Cina e non vuole tornare in Europa. Vuole raggiungere traguardi importanti con la maglia del Dalian e vincere il più possibile. In Italia, Napoli è la sua casa, la sua famiglia e non vestirà altre maglie italiane».