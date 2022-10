Roma Aouar, concorrenza dalla Spagna per il centrocampo: Pinto ha una strategia

La Roma sta già pensando al mercato invernale e avrebbe in testa una strategia per portare in Italia Aouar del Lione

La Roma sta già pensando al mercato invernale e avrebbe in testa una strategia per portare in Italia Aouar del Lione.

Nonostante l’interesse di Siviglia, Betis e Atletico Madrid, i giallorossi potrebbero già andare sul centrocampista a gennaio. Un piccolo compenso al Lione visto la scadenza a giugno 2023 potrebbe essere la chiave per anticipare la concorrenza. Tiago Pinto è deciso. Lo scrive Calciomercato.com.