Roma, arriva il rompete le righe. Domenica di riposo per i giallorossi

Roma, arriva il rompete le righe da parte di Fonseca. Domenica di riposo per i giallorossi, appuntamento lunedì a Trigoria

Arriva il rompete le righe di Paulo Fonseca per la sua Roma. Dopo l’allenamento di oggi il tecnico portoghese ha liberato i giocatori concedendogli una domenica di riposo considerato il mancato impegno di campionato.

L’appuntamento, quindi, è a lunedì, giornata in cui i capitolini si ritroveranno a Trigoria per gli ultimi giorni di preparazione in vista dell’importante e difficile sfida di Europa League contro il Siviglia.