Roma attenta, su Balotelli c’è anche una squadra di MLS

La squadra di MLS DC United sembra intenzionata a portare in America Mario Balotelli, beffando così anche la concorrenza della Roma

Continuano le voci sul futuro di Mario Balotelli che sembra sempre più lontano da Nizza. L’attaccante andrà in scadenza di contratto questo giugno e il suo agente Mino Raiola sta facendo di tutto per trovargli una nuova squadra. Dopo le voci riguardanti un futuro ritorno in Serie A, ecco spuntare una nuova pista estera: il DC United.

Il DC milita nella MLS, la Major League Soccer, il massimo campionato statunitense. La società ha appena venduto le quote di maggioranza di Erik Thoir, e ora si ritrova con bel tesoretto da reinvestire. Il primo nome per l’attacco sembra essere proprio quello di Balotelli. Deve fare attenzione dunque la Roma che sembrava intenzionata a riportare in Italia il giocatore. Molto dipenderà dalla scelta del ragazzo. Ne sapremo di più a giugno.