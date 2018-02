Roma-Benevento: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Roma-Benevento, 24ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Chiude la giornata di Serie A il posticipo dell’Olimpico tra Roma e Benevento. Gli uomini di Di Francesco sono tornati alla vittoria con il Verona e puntano al bottino pieno anche questa sera, anche perchè la vittoria tra le mura amiche manca dal 16 dicembre. (1-0 con il Cagliari). Per farlo il tecnico si affida nuovamente al 4-2-3-1 ma i giallorossi sono in piena emergenza a centrocampo: out Pellegrini e Nainggolan per squalifica, Gonalons per infortunio e De Rossi non al top. Gerson e Strootman restano le uniche soluzioni. Il peso dell’attacco è affidato a Dzeko. Gli ospiti arrivano al match di questa sera da ultimi in classifica e sono reduci da 3 sconfitte consecutive. De Zerbi però non rinuncia alle sue idee ed è pronto a riproporre il 4-3-3. Ancora panchina per il nuovo acquisto Sagna, mentre trovano nuovamente spazio Sandro e Guilherme che hanno ben figurato contro il Napoli.

Roma-Benevento: diretta live e sintesi

Roma-Benevento: formazioni ufficiali

Roma-Benevento: probabili formazioni e pre-partita

Di Francesco, nonostante l’emergenza a centrocampo, ripropone il 4-2-3-1 che ha portato i 3 punti contro il Verona. Nessuno dubbio in difesa dove, davanti ad Alisson, agiscono Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov. Gerson e Strootman compongono la linea mediana con De Rossi che proverà fino all’ultimo ad essere della partita. Defrel favorito su Perotti per il ruolo di vice Nainggolan. Dzeko sicuro del posto in avanti con Under, confermato dopo il gol di Verona, e Perotti spostato sull’esterno sinistro.

De Zerbi, per affrontare la Roma, non rinuncia al suo 4-3-3. Confermato Puggioni tra i pali. Venuti e Letizia sulle fasce con Sagna che scalpita. Al centro, Coda sicuro del posto con il ballottaggio Bilong-Djimsiti. Sandro confermato in media con Memushaj e Djuricic ai lati mentre in attacco spazio al tridente leggero formato da D’Alessandro, Coda e Guilherme

ROMA (4-2-3-1) – Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Gerson, Strootman; Under, Defrel, Perotti; Dzeko

PANCHINA: Skorupski, Lobont, Juan Jesus, Capradossi, Marcucci, Antonucci, El Shaarawy, Riccardi, Schick

ALLENATORE: Di Francesco

BENEVENTO (4-3-3) – Puggioni; Venuti, Billong, Costa, Letizia; Djuricic, Memushaj, Sandro; D’Alessandro, Coda, Guilherme

PANCHINA: Brignoli, Gyamfi, Djimsiti, Tosca, Lombardi, Venuti, Viola Del Pinto, Cataldi, Iemmello, Brignola, Parigini, Diabaté.

ALLENATORE: De Zerbi.

Roma-Benevento: i precedenti del match

L’unico precedente tra queste due squadre è la gara d’andata giocata a Benevento dove i padroni di casa furono travolti per 4-0 dalla Roma grazie alla doppietta di Dzeko e agli autogol di Lucioni e Venuti.

Roma-Benevento: l’arbitro del match

L’arbitro della partita è Gianluca Manganiello di Pinerolo. Solo un precedente con la Roma, quello di questa stagione contro il Crotone in cui i giallorossi vinsero 1-0 grazie ad un calcio di rigore. Un solo precedente anche con il Benevento, che è coincisa con la prima storica vittoria in Serie A. Manganiello ha già arbitrato 10 partite in questa stagione con un bilancio di 23 ammonizioni, 4 espulsioni e 2 calci di rigore.

Roma-Benevento Streaming: dove vederla in tv

Qui tutte le informazioni: ROMA-BENEVENTO STREAMING GRATIS E DIRETTA TV: COME VEDERLA. La partita andrà in onda a partire dalle ore 20.45 in diretta sulle frequenze Sky Sport 1, Sky Calcio 1 e Sky Sport Mix (anche in HD) e in digitale terrestre su quelle di Mediaset Premium Sport (anche in HD). Non solo, perché Roma-Benevento sarà trasmessa in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go e Premium Play.