Roma, Borja Mayoral: «Nessuna scusa. Sconfitta meritata»

Borja Mayoral, attaccante della Roma, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita contro il Torino. Le sue dichiarazioni.

PRESTAZIONE – «Abbiamo iniziato molto bene con il mio gol, stavamo giocando bene e c’erano tanti spazi. Non abbiamo segnato altri gol nel primo tempo, avremmo dovuto farlo. Nella ripresa dopo il loro gol è stato difficile. Abbiamo avuto tante occasioni nel primo tempo ma non abbiamo segnato. Dobbiamo pensare alla prossima partita».

QUARTO POSTO – «La verità è che abbiamo giocato tante partite, ma non cerchiamo scuse. Avremmo potuto fare molto di più, nel primo tempo abbiamo avute tante occasioni per segnare, ma non lo abbiamo fatto e abbiamo perso».