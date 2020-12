Roma-Cagliari in tv e streaming: dove vederla

I giallorossi di Fonseca affrontano in casa i rossoblù di Di Francesco nella 14ª giornata di Serie A: dove vedere Roma-Cagliari

La Roma di Fonseca prova a chiudere il suo 2020 fra le prime quattro in classifica e sfida in casa il Cagliari dell’ex Eusebio Di Francesco nella 14ª giornata di Serie A. Lupa al 5° posto con 24 punti, rossoblù tredicesimi a quota 14. Roma-Cagliari: la partita si giocherà mercoledì 23 dicembre 2020 nello scenario dello Stadio Olimpico di Roma, con fischio d’inizio alle ore 20.45. A dirigere il match sarà il signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino.

Fra i rossoblù mancheranno ancora per positività al Coronavirus Aresti e Klavan, mentre Faragò e Klavan non ci saranno per problemi fisici. Nelle fila giallorosse le uniche assenze saranno rappresentate dal lungodegente Zaniolo, da Spinazzola e da Pastore.

Roma-Cagliari sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su smartphone e tablet attraverso l’app DAZN, scaricabile su tutti i device iOS e Android.

Sarà possibile anche seguire Roma-Cagliari sulle moderne smart tv compatibili con l’applicazione o collegando al proprio televisore una console Xbox o PlayStation 4 o 5, oppure un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Il pre-partita di Roma-Cagliari su DAZN vedrà protagonista, dallo Stadio Olimpico di Roma, Marco Russo. La telecronaca della gara è invece affidata a Stefano Borghi, con il commento tecnico di Roberto Cravero.

Info e dove vederla

Competizione: Serie A 2020/21

Quando: Mercoledì 23 dicembre 2020

Fischio d’inizio: ore 20.45

Stadio: Stadio Olimpico (Roma)

Arbitro: Luca Pairetto di Nichelino

Clicca qui per le formazioni ufficiali di Roma-Cagliari