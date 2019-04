Roma-Cagliari 0-0 DIRETTA LIVE | Cronaca – Moviola – Pagelle – Sintesi

Roma-Cagliari, 34ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, moviola, pagelle, tabellino e sintesi

Impegno cruciale per le ambizioni di Champions League della Roma, che nell’anticipo delle 18 ospita il Cagliari all’Olimpico. Una sfida alla portata per il gruppo di Ranieri, che ha il dovere di centrare i tre punti per proseguire la lunga volata al quarto posto.

Roma-Cagliari 0-0: pagelle e tabellino

MARCATORI:

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Pellegrini; Kluivert, Pastore, El Shaarawy; Dzeko. A disp. Olsen, Fuzato, Jesus, Karsdorp, Marcano, Perotti, Coric, Riccardi, Ünder, Schick. All. Claudio Ranieri

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Lu. Pellegrini; Barella, Cigarini, Ionita; Birsa, Joao Pedro; Pavoletti. A disp. Rafael, Aresti, Srna, Romagna, Leverbe, Lykogiannis, Padoin​​​​​, Deiola, Bradaric, Cerri, Oliva, Despodov, Thereau. All. Rolando Maran

ARBITRO: Manganiello

Roma-Cagliari: diretta live, moviola e sintesi

Diretta live dalle ore 18

Roma-Cagliari: formazioni ufficiali

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Lo. Pellegrini, Nzonzi; Kluivert, Pastore, El Shaarawy; Dzeko. All. Ranieri.



CAGLIARI (4-3-1-2):Cragno; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Lu. Pellegrini; Ionita, Cigarini, Barella; Birsa; João Pedro, Pavoletti. All. Maran



Roma-Cagliari Streaming: dove vederla in tv

Roma-Cagliari sarà trasmessa a partire dalle ore 18 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box in HD) e Sky Sport (canale 251 satellitare in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.