Roma, il regalo della società ai 166 di Bodo Glimt – FOTO

La società della Roma dopo aver conquistato la finale di Conference League ha deciso di omaggiare i 166 abbonati andati a Bodo

La Roma raggiunge la finale di Conference League e fa un regalo ai 166 abbonati andati a Bodo Glimt nella prima trasferta persa poi dai giallorossi per 6-1. Un gesto importante per ripagare chi quella sera si è fatto un lungo viaggio per assistere ad una debacle storica per la squadra.

«I 166 abbonati che c’erano quella sera, avranno un posto garantito a Tirana»