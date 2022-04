Roma, Cristante: «Dimostrato che in Europa possiamo dire la nostra»

Il centrocampista della Roma Cristante ha commentato il pareggio in casa del Leicester in Conference League

Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ai microfoni di Sky Sport ha commentato il pareggio per 1-1 in casa del Leicester nella semifinale di andata di Conference League.

VALORE IN EUROPA – «Tra quest’anno e anche la scorsa stagione abbiamo dimostrato che in Europa possiamo dire a nostra. Sappiamo che in Premier vanno forte e hanno un ritmo alto ma li sappiamo gestire bene, lo abbiamo fatto anche oggi e ora c’è la partita più importante del ritorno».

LEICESTER – «Si sono mossi tanto loro, e bene, anche Maddison. Andando avanti poi abbiamo capito meglio i movimenti e siamo riusciti a essere più coperti. Sarà un’altra battaglia come oggi, dura, ma giochiamo in casa e dobbiamo fare un’altra grande prestazione».

NUOVO RUOLO – «Sono sempre stato più indietro come posizione, poi più partite giochi in una posizione più ne capisci i segreti. Sono contento di come sta andando la stagione».