Roma da record: ben 13 marcatori diversi in Serie A

La Roma è la prima squadra in Italia e la seconda assoluta in Europa per numeri di giocatori a segno: ben 13.

La classifica di Serie A non sorride al momento alla Roma, che seppur in crescita si trova attualmente al 6° posto con 19 punti conquistati in 12 giornate. Per la squadra giallorossa c’è però un dato che fa ben sperare, quello dei giocatori a segno finora: ben 13, più di ogni altra squadra in Italia.

Non solo, la Roma si piazza al 2° posto anche nei 5 top campionati europei in questa speciale classifica: di fatto soltanto il Borussia Dortmund, con 14 giocatori in gol in questa prima parte di stagione, ha fatto meglio dei capitolini.

Oltre a Stephan El Shaarawy, miglior realizzatore dei giallorossi in campionato con 5 gol, la squadra di Di Francesco ha visto andare a segno fino a questo momento anche Dzeko, Kolarov, Fazio, Pastore e Florenzi (2 gol), e Manolas, Juan Jesus, Nzonzi, Lorenzo Pellegrini, Cristante, Under e Schick, tutti con un gol.

