Roma, Daniele Verde chiede la rescissione per tornare al Valladolid?

Il calciatore di proprietà della Roma, Daniele, Verde, avrebbe chiesto la risoluzione del contratto al club capitolino

Daniele Verde, esterno offensivo di proprietà della Roma reduce dal prestito al Valladolid, non sarà riscattato dal club spagnolo. Il giocatore, secondo pucelafichajes.com, avrebbe chiesto la risoluzione dell’accordo alla Roma.

Il suo agente avrebbe avviato i contatti con i giallorossi per chiedere l’addio ‘gratuito’, in modo da firmare nuovamente per il Valladolid a parametro zero. I giallorossi però avrebbero rifiutato.