Roma, Di Francesco sullo sputo di Douglas Costa: «Sono indignato»

Il tecnico giallorosso Di Francesco ha difeso il figlio dopo lo sputo ricevuto da Douglas Costa durante il match tra Sassuolo e Juventus

Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro il Real Madrid, ha commentato l’episodio dello sputo di Douglas Costa contro il figlio Federico, durante Juventus-Sassuolo. Il brutto gesto del giocatore brasiliano, espulso durante il match grazie all’ausilio del VAR, è stato sanzionato pesantemente dal giudice sportivo con quattro giornate di squalifica.

L’allenatore giallorosso, in merito a quanto accaduto, ha difeso il figlio ammettendo: «Sono veramente indignato per quello che ho sentito in merito a presunte parole pronunciate da mio figlio Federico che è la vittima dell’episodio. Sui social network è passato come il colpevole della situazione ed alcuni ci hanno anche addirittura augurato la morte. Ha preso uno sputo, una grande umiliazione come uomo, ma non ha reagito. Sono fiero per la sua reazione».