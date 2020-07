Roma, Diawara: «Con questo modulo ho più spazio per giocare»

Amadou Diawara, centrocampista della Roma, ha parlato del finale di stagione dei giallorossi

Il centrocampista della Roma Amadou Diawara ha parlato, ai microfoni dei canali ufficiali del club, di questo finale di stagione della squadra giallorossa.

EUROPA LEAGUE – «Per pensare alla fase finale di Europa League c’è tempo, ma questo è lo spirito giusto per arrivare alla sfida contro il Siviglia. Ora pensiamo al Torino, vogliamo i tre punti per blindare il quinto posto».

NUOVO MODULO – «Con questo sistema di gioco sono molto più vicino alla difesa, ho più spazio per ricevere la palla e a quel punto ho più soluzioni per giocare in avanti. Ci stiamo trovando molto bene con questo nuovo schieramento».