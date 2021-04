Roma, Diawara: «Obiettivo Champions. Ajax? Come se fossimo 0-0»

Amadou Diawara, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Bologna

PRESTAZIONE – «Mi è piaciuta la solidità difensiva perché non abbiamo preso gol, purtroppo nel primo tempo non siamo riusciti ad uscire palla al piede, complimenti al Bologna. Nel primo tempo non siamo riusciti a giocare come vogliamo, ci siamo riusciti nella ripresa. Sicuramente è una vittoria molto importante, ci permette di restare in alto. Giovedì abbiamo fatto una partita molto dura, però siamo molto carichi e vogliamo dare il massimo. Obiettivo Champions? Il campionato è ancora lungo».

AJAX – «Sarà una gara molto importante, giochiamo in casa e faremo di tutto per passare il turno. Noi pensiamo di giocare come se fossimo sullo 0-0, vogliamo fare di tutto per uscire con un risultato positivo».