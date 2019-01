Roma, due obiettivi per l’estate. A gennaio, invece, l’idea è Donsah

Il rinforzo immediato per Di Francesco è Donsah del Bologna, mentre la Roma prepara già i prossimi obiettivi dell’estate

Bennacer dell’Empoli e Donsah del Bologna. Sono questi i nomi caldi del mercato giallorosso. Il primo tuttavia difficilmente lascerà la toscana prima della fine del campionato. Si può ragionare invece per l’acquisto del ghanese come rinforzo immediato della Roma.

Sono molti, a dire il vero, i club che stanno cominciando a preparare le trattative della prossima estate, ma bisogna pur sempre considerare che anche la finestra di gennaio, per quanto meno prolifica, è pur sempre in grado di regalare interessanti sorprese a chi sa dove cercare. Di Francesco, tuttavia, stravede per Bennacer e vuole battere da subito la concorrenza assicurandoselo come primo colpo per la prossima stagione. Sempre guardando in casa Empoli, piace anche Hamed Traoré, diciottenne di grandi prospettive che sta stupendo tutti in questo inizio di stagione, ma di cui tuttavia Iachini non può fare a meno. Stesso discorso per un altro potenziale obiettivo corteggiato da mezza Serie A come Gianluca Mancini, difensore dell’Atalanta valutato addirittura 25 milioni.

Per gennaio si possono considerare invece delle soluzioni low cost come il già citato Donsah, che al momento si trova ai box causa infortunio ma rappresenta il profilo ideale per rinforzare l’organico giallorosso. Smentiti invece i numerosi nomi che da qualche giorno hanno cominciato a circolare: i centrocampisti Obiang e Thiago Maia e il difensore Maripan sembrano infatti ben lontani dall’approdo alla Capitale.