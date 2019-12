Roma, Dzeko può tornare in Premier League? Osservatori inglesi a Verona

Edin Dzeko tentato da un ritorno in Inghilterra? Inviati osservatori da un club di Premier League per Hellas Verona Roma

Da una capitale all’altra. Edin Dzeko potrebbe lasciare la Roma per cominciare una nuova avventura in Premier League. Ne è convinto in Inghilterra il Daily Mirror, che ha sottolineato l’interesse del Tottenham nei confronti del bosniaco.

A promuovere il possibile trasferimento, secondo il giornale britannico, sarebbe stato José Mourinho, estimatore della punta. Il portoghese avrebbe già inviato alcuni emissari del club ad assistere la scorsa settimana ad Hellas Verona-Roma.