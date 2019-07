Roma, Fazio entusiasta: «Ormai sono romano. Fonseca? Non vedo l’ora di cominciare»

Federico Fazio, intervistato da Roma Radio, ha parlato della sua avventura giallorossa e del nuovo tecnico Fonseca

Federico Fazio è stato intervistato questa mattina da Roma Radio dove ha potuto parlare della stagione che sta per cominciare e dalle impressioni avute sul nuovo allenatore, Paulo Fonseca. Le sue parole

ROMA – «Da quando sono arrivato mi sono sentito bene a Roma, mi sento romano. Anche la mia famiglia si trova bene. Sarà una stagione emozionante per tutti, dobbiamo conoscere il nuovo allenatore. Nel calcio spesso cambiano gli allenatori, è una cosa normale. Dobbiamo allenarci al massimo in questo periodo».

FONSECA – «Quando lo abbiamo incontrato da avversario con lo Shakhtar giocava bene, fu una partita difficile per il freddo e per il loro gioco. Non sono preoccupato per il gioco di Fonseca. Mi piace giocare il pallone, aspetto con ansia questi allenamenti. Dobbiamo essere compatti. Se abbiamo una difesa alta, la squadra deve essere compatta»