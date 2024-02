Roma Feyenoord, attesi 200 tifosi olandesi nella capitale

Attesi 200 tifosi del Feyenoord per la partita di Europa League contro la Roma: la città si prepara al loro arrivo

Domani sera all’Olimpico si giocherà Roma Feyenoord, ritorno del playoff di Europa League. Le due squadre partiranno dall’1-1 di Rotterdam, quando per l’occasione la squadra di De Rossi dovette giocare senza tifosi, visto il divieto di trasferta.

Lo stesso non succederà domani quando, come riportato dall’ANSA, in città ci saranno 200 tifosi olandesi, nonostante il divieto di accesso all’Olimpico dopo i disordini degli scorsi anni. L’ufficio di Gabinetto della questura di Roma ha disposto per oggi il piano per l’ordine pubblico.