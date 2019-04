Roma, Figo non ha dubbi: «Totti meritava il Pallone d’Oro» – FOTO

Roma, Totti e Figo presenti alla conferenza di presentazione per “La Notte dei Re”: scambio di battute tra i due – FOTO

Totti e Figo sono legati dal filo rosso della beneficenza. Alla presentazione de “La Notte dei Re”, evento benefico in programma il 2 giugno al Foro Italico, i due campioni hanno avuto un interessante scambio di battute. Figo, pallone d’Oro nel 2000, elogia il Pupone: «Ho parole di ammirazione per Totti per quello che ha fatto nel calcio. E’ sempre un piacere tornare a Roma anche in occasione di questo evento visto che si tratta di beneficenza. Per un giocatore che ha fatto quello che ha fatto meriterebbe il Pallone d’oro».

Totti invece rivela un retroscena di mercato: «L’unica squadra che nella quale sarei andato al di fuori di Roma sarebbe stato il Real Madrid. Figo il Pallone d’Oro lo ha guadagnato sul campo».

Durante la presentazione viene poi proiettato un video con le prodezze di Totti, e lui commenta: «Essere capitano comporta tante responsabilità. Queste immagini le ho viste molte volte anche se cerco di evitarle. Ora dalla tribuna è tutto più facile. Pensi ‘perché non tira’ o ‘perché non la passa’. Sono sensazioni belle anche queste»