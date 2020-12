Chris Smalling è tornato definitivamente a disposizione e domani sera scenderà in campo contro il CSKA Sofia in Europa League

Chris Smalling è tornato definitivamente a disposizione del tecnico della Roma Paulo Fonseca. Il difensore inglese, fermo da un mese, ha recuperato dal proprio infortunio al ginocchio.

Secondo Repubblica domani sera scenderà in campo contro il CSKA Sofia in Europa League, curiosamente l’unico avversario che l’ex Manchester United ha affrontato sino ad ora in stagione.