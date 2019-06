La Roma di Fonseca senza spina dorsale: quattro sono sul mercato

La nuova Roma di Fonseca dovrà necessariamente ricostruire una spina dorsale dopo gli addi di quattro giocatori

Fatto Fonseca ora bisogna fare la Roma. Il nuovo allenatore giallorosso è già al lavoro insieme a Fienga e Petrachi, per allestire una squadra all’altezza dell’obiettivo Champions League. Prima di tutto bisognerà accontentare chi vorrà lasciare la Capitale e poi si potrà pensare alle entrate.

Da questo punto di vista Fonseca si ritroverà senza il cuore della squadra. Secondo il Messaggero, infatti, Olsen, Manolas, De Rossi e Dzeko saluteranno la Roma. La spina dorsale di una squadra. La vicenda del capitano è nota, anche se non è chiaro dove De Rossi continuerà la sua carriera. Dzeko aspetta soltanto che l’Inter risolva la questione Icardi per trasferirsi alla corte di Conte. Manolas è vicino alla Juve. Mentre Olsen dopo un terribile anno cercherà di ripartire dall’estero. Tanto lavoro da fare per Petrachi e soci.