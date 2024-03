Roma, frattura al perone per Solbakken: zero minuti in Giappone

Ola Solbakken è stato ceduto dalla Roma in prestito ai giapponesi dell’Urawa Red Diamonds, ma non ha mai messo piede in campo

Fin qui è stato un prestito infruttuoso per Ola Solbakken. Il giocatore di proprietà della Roma è stato ceduto alll’Urawa Red Diamonds con la speranza che riuscisse a mettere minuti nelle gambe.

Purtroppo per lui così non è stato dato che una frattura del perone sinistro rimediata in allenamento ha allontanato il norvegese dai campi. Ora il giocatore dovrebbe tornare in campo per un mese, ma ancora non è sicuro.