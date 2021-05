Roma, Fuzato chiama Mourinho: «Sono pronto per fare il titolare»

Daniel Fuzato, portiere della Roma, ha parlato al termine del match vinto contro il Crotone

«Sono al mio terzo anno, cerco sempre di migliorare. Due partite importanti, non facili dopo che non giochi da tanto. Ringrazio il mister. Sono pronto per fare il titolare e avere continuità, ma davanti a me ci sono due grandi portieri. Io cerco di fare il mio meglio quando gioco».