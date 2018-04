Roma, Di Francesco non fa turnover: «Con il Genoa è una gara importante, Dzeko ci sarà»

Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco prepara la delicata sfida con il Genoa, dove scenderanno in campo i migliori a disposizione

Dopo il pareggio a reti bianche nel derby con la Lazio, la Roma è pronta a continuare la sua rincorsa ad un posto nella prossima Champions League. Sarà fondamentale già la prossima partita in casa con il Genoa. Lo sa bene Di Francesco che per questo match sembra intenzionato a schierare quasi tutti i titolari. «Domani non stravolgerò la formazione, voglio mantenere un identità di squadra. Dzeko è molto importante per noi. Ci sono buone probabilità che sia in campo anche domani».

Di Francesco poi torna ad analizzare la gara con i biancocelesti: «Con la Lazio è stata dura, ma non perché stessimo ancora ripensando al Barcellona. Quella è stata una serata storica ed un momento di grande crescita. Non ci siamo però fermati li». Infine il tecnico giallorosso lancia un appello a tutti i tifosi: «So benissimo che la sfida con il Liverpool ha un tipo di appeal diverso. Tuttavia credo che i nostri tifosi ci sosterranno sia con il Genoa che con la Spal. Sono gare delicate, se sbagli paghi».