L’ex centrocampista della Roma, Maxime Gonalons, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione al Siviglia

Il centrocampista francese Maxime Gonalons è appena arrivato al Siviglia in prestito con diritto di riscatto dalla Roma. Il giocatore, oggi, si è presentato ai suoi nuovi tifosi in conferenza stampa parlando anche della sua esperienza nella Capitale: «Con i giallorossi non è stato un anno facile, ma nel finale di stagione le cose sono migliorate e mi sento pronto per fare grandi cose qui a Siviglia. Dopo aver disputato una buona fase precampionato con la Roma, mi sento pronto per giocare e, se il mister vuole, posso scendere subito in campo».

Il centrocampista, classe 1989, ha, poi, parlato del passaggio di Steven Nzonzi alla Roma affermando che l’ex Siviglia ha caratteristiche ed un ruolo in campo molto simili alle sue. Infine Gonalons ha rilasciato una breve dichiarazione sul direttore sportivo giallorosso Monchi: «Lo conosco molto bene, mi ha portato lui a Roma, e per me conta davvero tanto giocare nella sua vecchia squadra dove ha vinto numerosi trofei».