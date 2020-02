Roma, i convocati di Fonseca per l’Atalanta. Out Pastore

Roma, ecco la lista dei giocatori convocati da Fonseca per l’Atalanta. Ancora assente Pastore, ci sono tutti e tre i nuovi acquisti

Al termine della propria conferenza stampa, Paulo Fonseca ha diramato la lista dei giocatori convocati per l’importante sfida di domani della Roma contro l’Atalanta. Assente Pastore, ancora alle prese col problema all’anca. Entra per la prima volta in lista Ibanez. Di seguito l’elenco completo:

PORTIERI: Pau Lopez, Cardinali, Fuzato.

DIFENSORI: Jesus, Smalling, Kolarov, Cetin, Santon, Fazio, Mancini, Peres, Spinazzola, Ibanez.

CENTROCAMPISTI: Pellegrini, Perotti, Villar, Veretout, Mkhitaryan.

ATTACCANTI: Dzeko, Under, Kalinic, Perez, Kluivert.