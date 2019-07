Roma, infortunio Kluivert: fastidio in allenamento. L’esito degli esami

Roma, infortunio Kluivert: fastidio in allenamento per l’attaccante olandese. L’esito degli esami effettuati a Villa Stuart

Paura per Justin Kluivert in allenamento. L’attaccante olandese ha accusato un fastidio nella seduta mattutina della preparazione alla prossima stagione, e si è subito fermato per non correre rischi.

Come riportato da calciomercato.com, Kluivert si è recato a Villa Stuart per sottoporsi ad alcuni accertamenti. Esito degli esami negativo, quindi pericolo scampato per il giovane attaccante olandese, figlio di Patrick, ex attaccante del Milan.