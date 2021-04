Roma, infortunio per Pedro: le condizioni dell’attaccante giallorosso

Tegola in casa Roma. Pedro è stato costretto ad abbandonare il campo all’intervallo per infortunio

Tegola in casa Roma dato che come riferito da Sky Pedro è stato costretto ad abbandonare il campo all’intervallo della sfida con il Torino a causa di un risentimento muscolare. Al suo posto è Henrikh Mkhitaryan.

Le condizioni dello spagnolo saranno valutate domani ma molto probabilmente si è trattato di un cambio precauzionale per salvaguardare l’attaccante in vista degli impegni in campionato ma soprattutto della doppia sfida in Europa League contro il Manchester United.