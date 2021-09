Roma, Tabarez rassicura: «Vina sta benissimo, pronto per la prossima partita»

Il c.t. dell’Uruguay Tabarez ha rassicurato la Roma sulle condizioni di Matias Vina

Oscar Tabarez, commissario tecnico dell’Uruguay, in conferenza stampa ha parlato del problema fisico avuto da Matias Vina rassicurando la Roma sulle condizioni del calciatore.

«Vina sta assolutamente bene. Ha avuto quel problema che lo ha fatto uscire contro il Perù, il giorno dopo della partita ha fatto la risonanza magnetica ed è venuto fuori che non era niente di preoccupante. È stata una mia decisione di non farlo giocare oggi. Ci sembrava opportuno che riposasse così da essere pronto per la prossima partita».