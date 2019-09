Roma, infortunio Zappacosta: ecco i tempi di recupero del terzino

Roma, infortunio Zappacosta: lesione di secondo grado al soleo. Ecco i tempi di recupero per il terzino ex Chelsea

Brutte notizie per Davide Zappacosta. Il nuovo terzino destro della Roma ha accusato un fastidio durante il riscaldamento prima del derby con la Lazio. Sky Sport ha reso noti gli esiti degli accertamenti.

Zappacosta ha accusato una lesione di secondo grado al soleo. Il terzino dovrebbe stare fermo per le prossime 3-4 settimane. Iniziate le terapie per il recupero. Partenza in salita per l’ex Chelsea.