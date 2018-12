Roma-Inter, multa singolare ad un tifoso giallorosso!

Un tifoso della Roma è incappato in una multa singolare, reo di aver guardato la partita contro l’Inter da una vetrata

Un episodio singolare che risale al match tra Roma e Inter dell’Olimpico, andato in scena lo scorso 2 dicembre. Un sostenitore giallorosso di 18 anni avrebbe infatti ricevuto una multa di 167 euro per aver seguito la partita dalla vetrata del ballatoio in cima alle scale che portano all’interno dell’Olimpico.

Il regolamento dello stadio, in effetti, proibisce di “sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi lungo le vie di accesso senza giustificato motivo” per garantire il regolare scorrimento del flusso delle persone ed evitare intasamenti. Tuttavia bisognerebbe forse mantenere un equivalente metro di giudizio anche nei confronti delle violazioni che spesso i gruppi ultras – tanto della Roma quanto di altre squadre – commettono senza incappare in alcuna sanzione.