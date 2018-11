Roma, Jesus striglia Schick: «Deve avere un carattere più forte»

Juan Jesus ha parlato a Sky del momento stagionale della Roma: «Non possiamo accontentarci del nono posto»

Juan Jesus alza la voce e prova a scuotere l’ambiente giallorosso alterna a risultati importanti in Champions, cadute fragorose in campionato. certo, pur non giocando tantissimo, il brasiliano è un leader dello spogliatoio ed è per questo che le sue parole, a Sky, lasciano il segno. Soprattutto quelle su Schick, che potrebbe partire dall’inizio al posto di Dzeko: «Ha delle caratteristiche fortissime, tanta tecnica e calcia benissimo. Ma lui deve provare ad avere un carattere più forte. È un bravissimo ragazzo, un grande calciatore e può diventare ancora più forte. Quindi basta dargli un po’ di fiducia in più e avere pazienza. Per me è un grandissimo calciatore». Di certo, la Roma, nona in classifica, dopo aver quasi raggiunto gli ottavi di Champions, non può permettersi passi falsi: «Il tempo stringe, dobbiamo correre. Non credo che possiamo accontentarci del nono posto».