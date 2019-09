Prime parole da giocatore della Roma per Kalinic, nuovo attaccante di Fonseca pronto a una nuova sfida in Serie A

Nikola Kalinic, nuovo attaccante della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club giallorosso. Ecco le parole.

«È una bella sensazione perché sono arrivato in un grande club e sono orgoglioso di far parte di questa squadra. Dzeko? Secondo me è una delle punte più forti nel suo ruolo, lo conosco molto bene e sono felicissimo di poter giocare con lui».