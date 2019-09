Roma, Kluivert alza la voce: «Prigione per chi fa cori razzisti»

Justin Kluivert non ci sta e ai microfoni di Sky Sport UK lancia l’idea di incarcerare chi si macchia di cori razzisti

Ai microfoni di Sky Sport UK Justin Kluivert ha parlato dell’annoso problema razzismo negli stadi italiani, proponendo la linea dura per chi si macchia di questo crimine.

«La gente che fa questi cori e post sui social forse dovrebbe andare in prigione. Deve finire, ma non sta a me, non sono così forte da sistemarlo da solo. Rimozione dell’anonimato degli account? Sì, perché così puoi sempre vedere chi pubblica»